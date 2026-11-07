Малыша экстренно эвакуировали вертолетом МЧС в Кызылорду
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вертолет МЧС Казахстана выполнил санитарный рейс для экстренной транспортировки новорожденного, которому потребовалась медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.
Малыша доставили в Кызылорду по маршруту Кызылорда – Торетам – Кызылорда.
Для проведения операции был задействован вертолет АО "Казавиаспас". На борту находились экипаж воздушного судна и медицинские специалисты, которые сопровождали маленького пациента во время перелета.
После прибытия в Кызылорду новорожденного доставили для дальнейшего оказания необходимой медицинской помощи.
В МЧС отметили, что санитарная авиация позволяет оперативно перевозить пациентов, когда своевременная медицинская помощь особенно важна.
Ранее мы сообщали, что спасатели напомнили туристам о правилах безопасности при походах в горы.
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