Малыша экстренно эвакуировали вертолетом МЧС в Кызылорду

Вертолет МЧС Казахстана выполнил санитарный рейс для экстренной транспортировки новорожденного, которому потребовалась медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

Малыша доставили в Кызылорду по маршруту Кызылорда – Торетам – Кызылорда.

Для проведения операции был задействован вертолет АО "Казавиаспас". На борту находились экипаж воздушного судна и медицинские специалисты, которые сопровождали маленького пациента во время перелета.

После прибытия в Кызылорду новорожденного доставили для дальнейшего оказания необходимой медицинской помощи.

В МЧС отметили, что санитарная авиация позволяет оперативно перевозить пациентов, когда своевременная медицинская помощь особенно важна.

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