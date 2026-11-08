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Происшествия

Свидание с девушкой обернулось для мужчины вооруженным ограблением

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 22:25 Фото: pexels
В США романтическое свидание за просмотром фильма закончилось вооруженным ограблением: женщина угрожала мужчине пистолетом и угнала его автомобиль. Позже подозреваемую обнаружили благодаря устройству, с помощью которого владелец отследил машину, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 8 ноября 2026 года издание Hoodline, инцидент произошел в городе Шарлотт. Женщина по имени Макала Кондри пришла в гости к мужчине по имени Дейрон, чтобы посмотреть фильм.

По данным издания, во время встречи 26-летняя Кондри направила на мужчину пистолет, потребовала отдать ключи от автомобиля и телефон, после чего скрылась на его машине. Дейрон обратился в полицию.

"Однако мужчина смог самостоятельно отследить местонахождение автомобиля с помощью установленного в нем iPad. Полицейские проверили сигнал устройства на парковке в северной части Шарлотта, а затем проследили его до улицы Твин-Брук-Драйв. Там правоохранители обнаружили Кондри внутри угнанной машины", – говорится в сообщении.

Женщину задержали 28 октября. По данным местных СМИ, ей предъявили обвинение в ограблении с применением опасного оружия, тогда как другие источники указывают просто ограбление. Официального подтверждения точной формулировки обвинения нет.

По информации журналистов, Кондри призналась в содеянном и заявила следователям, что чувствовала себя некомфортно, не уточнив причин.

Между тем ночной конфликт закончился дракой и кражей 280 тысяч тенге в Костанае. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны полицейскими.

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Канат Болысбек
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