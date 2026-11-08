Свидание с девушкой обернулось для мужчины вооруженным ограблением
Как сообщает 8 ноября 2026 года издание Hoodline, инцидент произошел в городе Шарлотт. Женщина по имени Макала Кондри пришла в гости к мужчине по имени Дейрон, чтобы посмотреть фильм.
По данным издания, во время встречи 26-летняя Кондри направила на мужчину пистолет, потребовала отдать ключи от автомобиля и телефон, после чего скрылась на его машине. Дейрон обратился в полицию.
"Однако мужчина смог самостоятельно отследить местонахождение автомобиля с помощью установленного в нем iPad. Полицейские проверили сигнал устройства на парковке в северной части Шарлотта, а затем проследили его до улицы Твин-Брук-Драйв. Там правоохранители обнаружили Кондри внутри угнанной машины", – говорится в сообщении.
Женщину задержали 28 октября. По данным местных СМИ, ей предъявили обвинение в ограблении с применением опасного оружия, тогда как другие источники указывают просто ограбление. Официального подтверждения точной формулировки обвинения нет.
По информации журналистов, Кондри призналась в содеянном и заявила следователям, что чувствовала себя некомфортно, не уточнив причин.
Между тем ночной конфликт закончился дракой и кражей 280 тысяч тенге в Костанае. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны полицейскими.