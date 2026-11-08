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Происшествия

Поездка под градусом обернулась проблемами для иностранца в Казахстане

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 01:14 Фото: pexels
В Атырау полицейские выявили водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Среди нарушителей оказался гражданин Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 8 ноября 2026 года издание "Ак Жайык", первого нетрезвого автомобилиста сотрудники полиции остановили во время оперативно-профилактического мероприятия "Безопасный город".

Еще одного нарушителя выявили в ходе рейда "Мигрант".

"Полицейские установили, что гражданин Республики Узбекистан также сел за руль в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

В отношении обоих водителей полицейские составили административные материалы и направили их в суд. Теперь нарушителям предстоит ответить за поездки в нетрезвом состоянии.

Согласно статье 608 КоАП РК, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрены административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Ранее в Петропавловске сотрудники патрульной полиции во время ночного рейда задержали 34-летнего нетрезвого водителя. Как выяснилось, у мужчины вовсе не было водительских прав.

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Канат Болысбек
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