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Происшествия

Заступилась за ребенка, но сама оказалась избитой: женщины устроили драку на детской площадке

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 07:59 Фото: pexels
На детской игровой площадке в одном из торгово-развлекательных центров Туркестана произошла потасовка между родителями, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видео жестокой драки на игровой площадке. Инцидент произошел 7 ноября 2026 года. Свидетелями стали десятки других родителей и детей.

На опубликованных кадрах видно, как две женщины сначала эмоционально выясняют отношения, затем одна из них толкает другую. Это разозлило вторую участницу конфликта, и она с кулаками набросилась в ответ.

По словам очевидца, опубликовавшего видео, конфликт начался после того, как одна женщина задела ребенка другой. Мама малыша решила выяснить, в чем дело, и толкнула посетительницу ТРЦ, а в ответ получила многочисленные удары.

В комментариях казахстанцы принялись защищать казахстанку, которая ответила оппонентке кулаками:

  • Не начинайте драку, не зная соперника.
  • Никогда не знаешь, кто стоит напротив!
  • Не на ту напала.
  • Сама нарвалась. Решайте конфликт словами – нечего руки распускать. В следующий раз подумает, прежде руками размахивать.
  • Заслужила... она могла бы просто выяснить отношения... Зачем сама начала руки распускать.

В Департаменте полиции Туркестанской области ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее в Астане пьяный мужчина беспричинно избил дедушку и напал на вступившуюся за него прохожую.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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