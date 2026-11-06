В Астане пьяный мужчина беспричинно избил дедушку и напал на вступившуюся за него прохожую

В Астане камеры наблюдения запечатлели шокирующую историю: вышедший из подъезда пьяный мужчина стал бить сидевшего на скамейке дедушку, сообщает Zakon.kz.

Затем он погнался за женщиной, которая попыталась вмешаться в ситуацию.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, выходя из подъезда, нанес телесные повреждения пожилому мужчине. Кроме того, он нанес удары 41-летней женщине, которая пыталась заступиться за пострадавшего", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Там напомнили, что любые проявления насилия, грубости и агрессии недопустимы и влекут установленную законом ответственность.

В Астане также расследуют уголовное дело по факту скандального инцидента в частном детском саду, где один из воспитанников несколько раз ударил другого ребенка по лицу металлическим стулом.