Сразу десятки казахстанцев попались на хитрую уловку преступницы

В Астане осуждена 37-летняя местная жительница, которая обманывала граждан под видом сдачи несуществующих квартир. За серию мошенничеств суд приговорил ее к семи годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы. По данным надзорного органа, женщина уже имела судимость и отсрочку наказания за аналогичные преступления.

На популярных рекламных платформах она размещала фейковые объявления об аренде жилья в различных городах Казахстана.

Представляясь реальной собственницей, злоумышленница убеждала доверчивых клиентов переводить предоплату или залоги, после чего присваивала деньги и тратила их на личные нужды.

"За короткий срок от ее мошеннических действий пострадали 13 человек, общий ущерб составил 2,1 млн тенге", – говорится в сообщении.

Суд признал ее виновной по статьям о мошенничестве, совершенном неоднократно и в отношении двух или более лиц. Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, однако с учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка исполнение приговора было отсрочено на 3 года.

Кроме того, судом в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

А в Актобе желание быстро приумножить накопления обернулось для семьи крупной финансовой потерей. История началась с того, что супруги наткнулись на рекламное объявление, где обещали высокий доход от вложений в известную компанию.