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Застолье с незнакомцем лишило казахстанца памяти – что произошло

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 18:46 Фото: pexels
В Павлодаре случайное знакомство за бутылкой спиртного обернулось жестоким конфликтом и госпитализацией. После встречи с новым знакомым мужчина стал страдать потерей памяти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 ноября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", уголовное дело рассмотрели по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Установлено, что ранее незнакомые мужчины вместе употребляли спиртное.

Один из них, как выяснилось позже, имеет диагноз "шизофрения". Именно в ходе возникшего конфликта он и нанес оппоненту сначала удар в лицо, а после еще несколько – ногами по голове.

"Потерпевший показал суду, что между ним и обвиняемым в ходе распития алкоголя возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес ему кулаком удар по голове, отчего он упал на землю, после чего последний нанес ему несколько ударов ногами по голове, всего нанес руками и ногами около 3-4 ударов. Сознание терял. После выписки из больницы из-за травмы страдает потерей памяти, в настоящее время воспоминания возвращаются", – приводятся показания потерпевшего в постановлении межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.

Изучив материалы дела, суд установил, что вина обвиняемого доказана. Однако вместо приговора вынес постановление.

Причиной стал диагноз обвиняемого и тот факт, что он в момент совершения преступления, да и сейчас не может отдавать отчет своим действиям. В итоге ему назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области семейный конфликт закончился поножовщиной. В результате инцидента пострадала 28-летняя женщина. Она доставлена в больницу с тяжелой раной.

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Канат Болысбек
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