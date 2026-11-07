Казахстанец набросился с ножом на собственную жену: что стало причиной нападения

В Карагандинской области семейный конфликт закончился поножовщиной. В городе Абае мужчина во время ссоры ударил ножом собственную жену, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем инциденте стало известно из публикаций в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что 28-летняя женщина доставлена в больницу с тяжелой раной.

В Департаменте полиции Карагандинской области корреспонденту Zakon.kz 7 ноября 2026 года подтвердили информацию и раскрыли подробности дела.

"В полицию поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что за медицинской помощью обратилась 28-летняя жительница города Абая с ножевым ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлен и задержан 34-летний супруг потерпевшей", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным полицейских, между супругами вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой мужчина взялся за нож. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.

Нападавшего поместили под стражу.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", – резюмировали в пресс-службе областного ДП.

Ранее в Жамбылской области суд оставил в силе приговор в отношении 35-летнего местного жителя, избившего бывшую супругу. Мужчину приговорили к реальному лишению свободы.