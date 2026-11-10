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Общество

Мокрый снег, ливни и туман обрушатся на Алматы: срочное предупреждение сделал акимат

Горы, туман, снег , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 12:58 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Алматы в ближайшие дни ожидаются продолжительные осадки. В связи с этим сегодня, 10 ноября 2026 года, акимат сделал срочное предупреждение – жителей призвали соблюдать меры предосторожности, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", с вечера 10 ноября в южной столице начнутся продолжительные осадки, которые продлятся до ночи 12 ноября. В отдельных районах города ожидаются сильные дожди, в верхней части Алматы возможен мокрый снег.

Пик осадков прогнозируется в ночь на 11 ноября. В городе может выпасть до 20 мм, в горных районах – до 30 мм. Днем ожидается еще 5-7 мм. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В ночь на 12 ноября синоптики также прогнозируют дожди, снег и туман.

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Как отметили в акимате, в связи с предстоящей непогодой коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы.

Для предупреждения и ликвидации возможных локальных подтоплений организовано дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1 579 человек. Подготовлены 415 единиц техники, 97 мотопомп и 2 950 мешков с песком.

Кроме того, для ежедневной уборки и содержания города предусмотрен выход 3 080 дорожных рабочих и 1 225 единиц специализированной техники.

"Жителям и гостям Алматы необходимо соблюдать осторожность в период непогоды. Водителям рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды. По возможности следует воздержаться от поездок в горную местность, а при сильном ветре избегать нахождения под деревьями, вблизи рекламных конструкций и линий электропередачи", – подчеркнули в акимате мегаполиса.

Также власти города заверили, что городские службы будут следить за погодной обстановкой и оперативно реагировать на возможные последствия осадков.

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Ранее ДЧС Алматы распространил штормовое предупреждение на 11 ноября 2026 года. Из него следует, что на южную столицу обрушатся осадки, временами сильные (дождь, снег), туман, а также прогнозируется резкое понижение температуры воздуха.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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