Мокрый снег, ливни и туман обрушатся на Алматы: срочное предупреждение сделал акимат

В Алматы в ближайшие дни ожидаются продолжительные осадки. В связи с этим сегодня, 10 ноября 2026 года, акимат сделал срочное предупреждение – жителей призвали соблюдать меры предосторожности, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", с вечера 10 ноября в южной столице начнутся продолжительные осадки, которые продлятся до ночи 12 ноября . В отдельных районах города ожидаются сильные дожди, в верхней части Алматы возможен мокрый снег.

Пик осадков прогнозируется в ночь на 11 ноября . В городе может выпасть до 20 мм, в горных районах – до 30 мм. Днем ожидается еще 5-7 мм. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В ночь на 12 ноября синоптики также прогнозируют дожди, снег и туман.

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Как отметили в акимате, в связи с предстоящей непогодой коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы.

Для предупреждения и ликвидации возможных локальных подтоплений организовано дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1 579 человек. Подготовлены 415 единиц техники, 97 мотопомп и 2 950 мешков с песком.

Кроме того, для ежедневной уборки и содержания города предусмотрен выход 3 080 дорожных рабочих и 1 225 единиц специализированной техники.

"Жителям и гостям Алматы необходимо соблюдать осторожность в период непогоды. Водителям рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды. По возможности следует воздержаться от поездок в горную местность, а при сильном ветре избегать нахождения под деревьями, вблизи рекламных конструкций и линий электропередачи", – подчеркнули в акимате мегаполиса.

Также власти города заверили, что городские службы будут следить за погодной обстановкой и оперативно реагировать на возможные последствия осадков.

Ранее ДЧС Алматы распространил штормовое предупреждение на 11 ноября 2026 года. Из него следует, что на южную столицу обрушатся осадки, временами сильные (дождь, снег), туман, а также прогнозируется резкое понижение температуры воздуха.