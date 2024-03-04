В Алматы после землетрясения приостановили работу метро

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После сильного землетрясения в Алматы в целях безопасности 4 марта 2024 года метро временно закрыли, сообщает Zakon.kz.

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