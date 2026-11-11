Из-за сильного ветра в СКО огонь едва не перекинулся с одного дома на другой
Фото: Zakon.kz
В городе Булаево на улице Степной произошло возгорание в частном жилом доме. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседний дом, сообщает Zakon.kz.
Как подчеркнули в МЧС, из-за сильного ветра возникла угроза распространения огня на соседний дом.
"Пожарные оперативно приступили к тушению и полностью ликвидировали возгорание, не допустив перехода огня на соседнее строение", – добавили там.
Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и отопительного оборудования.
Ранее в Шымкенте произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Терискей. В результате происшествия погиб 67-летний мужчина.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript