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Происшествия

Из-за сильного ветра в СКО огонь едва не перекинулся с одного дома на другой

Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 18:24 Фото: Zakon.kz
В городе Булаево на улице Степной произошло возгорание в частном жилом доме. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседний дом, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в МЧС, из-за сильного ветра возникла угроза распространения огня на соседний дом.

"Пожарные оперативно приступили к тушению и полностью ликвидировали возгорание, не допустив перехода огня на соседнее строение", – добавили там.

Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и отопительного оборудования.

Ранее в Шымкенте произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Терискей. В результате происшествия погиб 67-летний мужчина.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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