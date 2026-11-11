Плохая "шутка" обернулась уголовным делом для школьника в Павлодаре

Школьника, сообщившего о ложном акте терроризма, установили в Павлодаре. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, для обращения в экстренную службу подросток воспользовался оставленным без присмотра телефоном одноклассника. А причиной ложного сообщения стало банальное опоздание на занятия. О последствиях своего поступка школьник, по собственному признанию, не подумал.

Полицейские оперативно установили, с какого номера поступил звонок, а после выяснили и все обстоятельства произошедшего.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний передан под поручительство законных представителей", – сообщил начальник управления полиции Павлодара Балгабай Капаров.

В полиции подчеркивают: подобные "шутки" не остаются без последствий. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. Расходы, понесенные экстренными службами в связи с реагированием на ложное сообщение, подлежат возмещению.

В данном случае вопрос о взыскании причиненных затрат будет решаться в отношении законных представителей несовершеннолетнего.

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