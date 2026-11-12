Подростки избивали пенсионера на камеру в Темиртау: суд принял новое решение по делу

В Карагандинской области одному из подростков, осужденных за жестокое избиение и ограбление пенсионера в Темиртау, увеличили срок лишения свободы с пяти до шести лет, сообщает Zakon.kz.

"31 канал" 11 ноября 2026 года передает, что фигуранты резонансного дела, надеялись на смягчение наказания, но просчитались.

По материалам дела, группа подростков обманом проникла в квартиру пенсионера. Пожилого мужчину унижали, избивали и снимали все это на видео. Как выяснилось, один из нападавших ранее избил и ограбил еще одного человека.

В общей сложности, ювенальный суд осудил 9-рых, семерым на момент преступления было по 15-16 лет. Все получили реальные сроки – от семи до пяти лет лишения свободы.

Апелляцию подали прокурор и подсудимые. В итоге, одному из них суд частично присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. И теперь отбывать придется шесть лет вместо пяти.

"В остальной части приговор суда был оставлен без изменения. Апелляционное ходатайство прокурора удовлетворено частично, жалобы осужденных и их защитников были оставлены без удовлетворения. приговор суда вступил в законную силу". Дана Сарсекеева, судья-координатор по взаимодействию со СМИ уголовной коллегии Карагандинского областного суда

Ранее в Карагандинской области семейный конфликт закончился поножовщиной. В городе Абае мужчина во время ссоры ударил ножом собственную жену.