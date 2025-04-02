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Общество

Избиение дедушки подростками в Темиртау: начали наказывать госслужащих

Избиение дедушки подростками в Темиртау, наказание, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 11:38 Фото: Facebook/Ермаганбет Булекпаев
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев 2 апреля 2025 года прокомментировал скандальную историю с избиением подростками пожилого мужчины в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Как написал он в Facebook, прошло заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

"Я дал поручение объявить строгий выговор заместителю акима Темиртау по социальным вопросам за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними. Также к дисциплинарной ответственности привлечены заместители директоров образовательных учреждений, где учились подростки", – указал аким региона.

По его словам, все виновные будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства. По данному случаю полиция ведет следствие.

В Темиртау группа подростков, зайдя в квартиру пожилого мужчины, начала избивать его ногами по лицу и всячески унижать. Подростки выражались нецензурно, плевали в дедушку. Видео с места событий появилось в соцсетях. Всех участников задержали, поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору". Позже стало известно, что этих подростков избили другие несовершеннолетние

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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