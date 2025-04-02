Избиение дедушки подростками в Темиртау: начали наказывать госслужащих
Фото: Facebook/Ермаганбет Булекпаев
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев 2 апреля 2025 года прокомментировал скандальную историю с избиением подростками пожилого мужчины в Темиртау, сообщает Zakon.kz.
Как написал он в Facebook, прошло заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
"Я дал поручение объявить строгий выговор заместителю акима Темиртау по социальным вопросам за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними. Также к дисциплинарной ответственности привлечены заместители директоров образовательных учреждений, где учились подростки", – указал аким региона.
По его словам, все виновные будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства. По данному случаю полиция ведет следствие.
В Темиртау группа подростков, зайдя в квартиру пожилого мужчины, начала избивать его ногами по лицу и всячески унижать. Подростки выражались нецензурно, плевали в дедушку. Видео с места событий появилось в соцсетях. Всех участников задержали, поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору". Позже стало известно, что этих подростков избили другие несовершеннолетние.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript