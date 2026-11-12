Снял одежду с тела и поджег: одна фраза привела к жестокому убийству в Павлодарской области
Как рассказали 12 ноября 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам региона, трагедия произошла в апреле этого года.
Около 18:00 мужчина и женщина направились к трубам теплотрассы, где вместе распивали спиртное.
"В ходе распития алкоголя Д. оскорбила покойную мать П. из-за чего между ними произошла словесная ссора в результате чего у П. возник умысел на убийство Д. Реализуя свои преступные намерения П. ударил кулаком в лицо Д. от чего она упала на землю и стал наносить множественные удары ногами по туловищу последней вследствие чего последняя скончалась на месте от острой кровопотери", – говорится в сообщении.
После этого мужчина, убедившись, что женщина не подает признаков жизни, сходил домой за соляркой.
Вернувшись, он снял с тела погибшей одежду и поджег его, пытаясь скрыть следы преступления. Затем скрылся с места происшествия.
"Данные обстоятельства подтвердились первоначальными показаниями самого подсудимого, потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами", – говорится в материалах дела.
По итогам рассмотрения дела суд признал П. виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса ("Убийство").
Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Кроме того, иск потерпевшей удовлетворили на сумму свыше 5,5 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
12 октября 2026 года стало известно, что в Алматы убили мужчину из-за квартиры. По данным полиции, в ходе расследования установлены обстоятельства преступления, личности подозреваемых и их возможная причастность к незаконному завладению квартирой погибшего. Все четверо подозреваемых водворены в ИВС.