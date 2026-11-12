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Происшествия

Снял одежду с тела и поджег: одна фраза привела к жестокому убийству в Павлодарской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 18:16 Фото: pixabay
Житель Павлодарской области получил 10 лет колонии за убийство знакомой, оскорбившей его мать. Трагедия произошла во время совместного распития алкоголя на окраине Аксу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 12 ноября 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам региона, трагедия произошла в апреле этого года.

Около 18:00 мужчина и женщина направились к трубам теплотрассы, где вместе распивали спиртное.

"В ходе распития алкоголя Д. оскорбила покойную мать П. из-за чего между ними произошла словесная ссора в результате чего у П. возник умысел на убийство Д. Реализуя свои преступные намерения П. ударил кулаком в лицо Д. от чего она упала на землю и стал наносить множественные удары ногами по туловищу последней вследствие чего последняя скончалась на месте от острой кровопотери", – говорится в сообщении.

После этого мужчина, убедившись, что женщина не подает признаков жизни, сходил домой за соляркой.

Вернувшись, он снял с тела погибшей одежду и поджег его, пытаясь скрыть следы преступления. Затем скрылся с места происшествия.

"Данные обстоятельства подтвердились первоначальными показаниями самого подсудимого, потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами", – говорится в материалах дела.

По итогам рассмотрения дела суд признал П. виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса ("Убийство").

Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, иск потерпевшей удовлетворили на сумму свыше 5,5 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

12 октября 2026 года стало известно, что в Алматы убили мужчину из-за квартиры. По данным полиции, в ходе расследования установлены обстоятельства преступления, личности подозреваемых и их возможная причастность к незаконному завладению квартирой погибшего. Все четверо подозреваемых водворены в ИВС.

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Канат Болысбек
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