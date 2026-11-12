Подпольная империя на полмиллиарда тенге: деятельность ОПГ раскрыта в Казахстане

В Карагандинской области осудили пятерых участников организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом аналогов психотропных веществ. Незаконный бизнес действовал в течение двух лет и принес многомиллионные доходы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 12 ноября 2026 года в прокуратуре региона, приговор по делу был вынесен в начале ноября специализированным межрайонным судом по уголовным делам.

Суд установил, что с 2022 по 2024 год преступная группа действовала на территории Карагандинской и Алматинской областей. Ее возглавляли двое мужчин, обозначенные в материалах дела как С. и А.

Основной целью участников было систематическое получение незаконной прибыли от производства и реализации аналогов психотропных веществ.

"Для реализации преступного замысла создавались нарколаборатории, закупались прекурсоры и необходимое оборудование, привлекались новые участники, между которыми распределялись преступные роли и обязанности, обеспечивалось финансирование противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Внутри группы существовало четкое распределение ролей и обязанностей. Участники обеспечивали финансирование незаконной деятельности и поддерживали работу преступной структуры, ориентированной на получение многомиллионных доходов.

"На преступные средства ими приобретено имущество общей стоимостью около 580 млн тенге", – рассказали в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства государственные обвинители представили доказательства, включая показания участников процесса, заключения экспертиз, финансовую документацию и другие материалы дела.

В результате все пятеро подсудимых были признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе (ст. 262 УК РК), незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 297 УК РК), а также покушении на совершение указанных преступлений.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, полученное в результате противоправной деятельности.

Приговор не вступил в законную силу.

А в Алматы сотрудники полиции задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и сбыте крупной партии психотропных веществ.