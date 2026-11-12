Полиция нашла в квартире алматинца неожиданную "коллекцию": подробности спецоперации
По данным ведомства, правоохранители провели спецоперацию на территории Бостандыкского района. Первой зацепкой стал автомобиль подозреваемого – при осмотре машины стражи порядка нашли 15 свертков с порошкообразным содержимым.
Однако самые масштабные находки ждали оперативников по месту жительства задержанного.
"В квартире обнаружили еще 34 свертка, пакет с аналогичным веществом, электронные весы и около 250 зип-пакетов, предположительно предназначенных для фасовки. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось кетамином. Общий вес составил более 220 граммов", – рассказали в полиции.
По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На период следствия подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и взят под стражу.
В настоящее время полицейские устанавливают каналы приобретения наркотиков и возможных соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что в Алматы снова судят бывшего замначальника управления городской полиции. Летом его приговорили к 18 годам колонии за участие в ОПГ и пособничество наркобизнесу.