Полиция нашла в квартире алматинца неожиданную "коллекцию": подробности спецоперации

В Алматы сотрудники полиции задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и сбыте крупной партии психотропных веществ. Об этом 11 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, правоохранители провели спецоперацию на территории Бостандыкского района. Первой зацепкой стал автомобиль подозреваемого – при осмотре машины стражи порядка нашли 15 свертков с порошкообразным содержимым.

Однако самые масштабные находки ждали оперативников по месту жительства задержанного.

"В квартире обнаружили еще 34 свертка, пакет с аналогичным веществом, электронные весы и около 250 зип-пакетов, предположительно предназначенных для фасовки. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось кетамином. Общий вес составил более 220 граммов", – рассказали в полиции.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На период следствия подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и взят под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают каналы приобретения наркотиков и возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что в Алматы снова судят бывшего замначальника управления городской полиции. Летом его приговорили к 18 годам колонии за участие в ОПГ и пособничество наркобизнесу.