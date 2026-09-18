Отмыли 1,8 млрд тенге, скупили имущество на 600 млн тенге: участника крупной ОПГ вернули из России

Из России экстрадировали казахстанца, подозреваемого в участии в организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся незаконным изготовлением и распространением в Казахстане психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

По информации Генеральной прокуратуры, экстрадированный, являясь участником преступной группы, организовал наркопроизводство в особо крупных размерах в городе Темиртау. Изготовленные аналоги психотропных веществ распространяли на территории Карагандинской области.

"Полученный в результате преступной деятельности незаконный доход преступники легализовали путем проведения различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников, на сумму свыше 1,8 млрд тенге, и дополнительно приобретя недвижимое имущество, объекты бизнеса и транспортные средства на сумму более 600 млн тенге. На данные активы наложен арест с целью обращения в доход государства", – рассказали в надзорном органе 18 сентября 2026 года.

Также у участников ОПГ изъяли почти 10 килограмм мефедрона.

Сейчас уголовное дело в отношении отдельных членов ОПГ рассматривается в суде, другие соучастники, в том числе подозреваемый, скрылись от органов уголовного преследования и были объявлены в международный розыск.

"В октябре прошлого года фигурант был задержан на территории России, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. В данное время он водворен в следственный изолятор", – добавили в Генпрокуратуре.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества.

Два месяца назад активный участник этой же преступной группы был экстрадирован из Грузии.

14 сентября сообщалось об экстрадиции из Грузии гражданки Казахстана, подозреваемой в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере: оформила 238 млн тенге на липовый племенной скот.