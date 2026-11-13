Ехавшие из Китая в Россию автовозы с 15 новыми иномарками разбились в Казахстане

На трассе в Акмолинской области опрокинулись два автовоза с 15 новыми иномарками, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона рассказали, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 13 ноября 2026 года на 131-м километре автодороги "Астана – Атбасар – Жаксы".

"По предварительным данным, иностранные водители автовозов FAW следовали из Хоргоса в Российскую Федерацию и перевозили крупную партию из 15 новых автомобилей. Во время движения водитель первого автовоза в связи с образовавшейся на трассе наледью не справился с рулевым управлением. В результате столкновения многотонные фуры съехали с проезжей части и опрокинулись в кювет", – прокомментировали в ДП.

В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя автовоза составлен административный протокол.

7 ноября 2026 года на трассе Астана – Петропавловск в Акмолинской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате пострадали водитель и четыре пассажира.