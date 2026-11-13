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Происшествия

Ехавшие из Китая в Россию автовозы с 15 новыми иномарками разбились в Казахстане

ДТП в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 12:07 Фото: ДП Акмолинской области
На трассе в Акмолинской области опрокинулись два автовоза с 15 новыми иномарками, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона рассказали, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 13 ноября 2026 года на 131-м километре автодороги "Астана – Атбасар – Жаксы".

"По предварительным данным, иностранные водители автовозов FAW следовали из Хоргоса в Российскую Федерацию и перевозили крупную партию из 15 новых автомобилей. Во время движения водитель первого автовоза в связи с образовавшейся на трассе наледью не справился с рулевым управлением. В результате столкновения многотонные фуры съехали с проезжей части и опрокинулись в кювет", – прокомментировали в ДП.

В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя автовоза составлен административный протокол.

7 ноября 2026 года на трассе Астана – Петропавловск в Акмолинской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате пострадали водитель и четыре пассажира.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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