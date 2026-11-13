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Происшествия

Останки пропавшей женщины нашли по частям на территории санатория под Темиртау

Останки пропавшей женщины обнаружили по частям на территории санатория под Темиртау, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 22:32 Фото: Zakon.kz
Близ Темиртау обнаружили тело 38-летней женщины, которая пропала без вести почти два месяца назад. Расчлененные останки были найдены на территории санатория в 22 км от города. По подозрению в убийстве задержан гражданский муж жертвы, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, Ирина Керн исчезла 20 сентября. Тогда говорилось, что она поссорилась с супругом и ушла из дома. В городе развернули масштабные поиски. Волонтеры и военнослужащие с собаками прочесывали лесопосадки, районы дач и кладбища, но безуспешно.

Сожитель Ирины рассказывал, что она нередко уходила из дома. Мужчина даже принимал участие в ее поисках. Однако теперь выяснилось, что он – главный подозреваемый в убийстве.

Есть информация, что расчлененные останки обнаружили на территории санатория, где задержанный работал кочегаром. У женщины остались трое детей, младшему – всего три года.

"При осмотре тела выявлены признаки насильственной смерти. Нами установлен и задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в причастности к данному преступлению. Он водворен в изолятор временного содержания, по факту убийства возбуждено уголовное дело". Начальник Управления полиции г. Темиртау Талгат Бакаев

Ранее сообщалось, что 24-летнюю алматинку подозревают сразу по 29 уголовным делам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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