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Происшествия

Осужденные вырвали камеры видеонаблюдения и получили еще срок в Актау

Камера, видеонаблюдение, здание , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 13:19 Фото: pixabay
Двое осужденных в учреждении №77 Мангистауской области умышленно вывели из строя три камеры видеонаблюдения. За повреждение оборудования суд назначил каждому дополнительный срок, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz со ссылкой на Департамент уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области пишет, что в первом случае один из осужденных ударил кулаком по камере видеонаблюдения, после чего вырвал ее вместе с подключенными проводами. Оборудование полностью вышло из строя.

Другой осужденный повредил сразу две камеры. Он вырвал устройства вместе с комплектующими элементами и соединительными проводами.

В результате этих действий учреждение лишилось трех камер видеонаблюдения.

"Суд рассмотрел оба случая и назначил нарушителям дополнительное наказание. К ранее установленному сроку лишения свободы каждого осужденного добавили еще по одному году. Также с них взыскали материальный ущерб за поврежденное имущество", – уточнили в ДУИС.

В администрации учреждения напомнили, что умышленная порча имущества влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

В начале ноября в Павлодарской области 20-летний осужденный, приговоренный к 12 годам лишения свободы, скончался в колонии. По предварительной информации, молодой человек покончил с собой.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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