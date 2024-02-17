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В Астане загорелся цех по изготовлению мебели

пожар Фото: скриншот видео
17 февраля в 09:36 пожарные подразделения выехали на очередной вызов на возгорание в цеху по проспекту Республики, сообщает Zakon.kz.

По прибытию огнеборцев установлено, что произошло возгорание заготовок корпусной мебели, поддонов, оборудования, мебельного станка в цеху на предварительной площади 60 кв.м.


Пожар был локализован в 09:55, ликвидирован – в 10-37. В тушении огня были задействованы 44 человек личного состава и 8 единиц техники столичного департамента по ЧС.

Также 17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу на пожар в складе барахолки Алматы.

Ранее пожар с сильным задымлением разгорелся в одном из ЖК Астаны.

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