В Астане загорелся цех по изготовлению мебели

17 февраля в 09:36 пожарные подразделения выехали на очередной вызов на возгорание в цеху по проспекту Республики, сообщает Zakon.kz.

По прибытию огнеборцев установлено, что произошло возгорание заготовок корпусной мебели, поддонов, оборудования, мебельного станка в цеху на предварительной площади 60 кв.м.





Пожар был локализован в 09:55, ликвидирован – в 10-37. В тушении огня были задействованы 44 человек личного состава и 8 единиц техники столичного департамента по ЧС.



Также 17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу на пожар в складе барахолки Алматы.

Ранее пожар с сильным задымлением разгорелся в одном из ЖК Астаны.