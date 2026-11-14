В Темиртау автобус с пассажирами врезался в дерево: водитель скончался
Фото: скриншот из видео
14 ноября около 10:30 в Темиртау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились 15 пассажиров, сообщает Zakon.kz.
Еkaraganda.kz отмечает, что по предварительной версии, 64-летнему водителю стало плохо во время движения, после чего он потерял сознание и управление над автобусом. Транспорт пересек тротуар и врезался в дерево.
Начальник Восточного отдела полиции УП Темиртау Талгат Оспанов уточнил, что в момент происшествия в салоне общественного транспорта находились около 15 пассажиров.
"По предварительным данным, во время движения 64-летнему водителю стало плохо, после чего он потерял сознание. В результате автобус продолжил движение и врезался в дерево. В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, никто из них не пострадал. Однако водитель скончался на месте происшествия". Талгат Оспанов
Данный факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Между тем в Кокшетау Департаментом полиции Акмолинской области проведена межведомственная акция "Помним ради будущего: безопасность на дорогах-ответственность каждого", приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
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