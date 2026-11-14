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События

Автопробег в память о жертвах ДТП состоялся в Кокшетау

Полиция, автомобиль, водители, дорога, снег , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 14:52 Фото: ДП Акмолинской области
В Кокшетау Департаментом полиции Акмолинской области проведена межведомственная акция "Помним ради будущего: безопасность на дорогах-ответственность каждого", приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии участвовали полицейские, пожарные, спасатели медики. Акция началась с минуты молчания в память о погибших, после чего состоялся автопробег по улицам Кокшетау.

Полиция, спасатели, врачи , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 14:52

Фото: ДП Акмолинской области

"За каждой дорожно-транспортной аварией стоят человеческие судьбы. Наша главная задача-сделать все возможное, чтобы сохранить жизни и здоровье людей. Безопасность на дорогах – общая ответственность каждого участника дорожного движения", – отметил начальник Управления административной полиции ДП Акмолинской области полковник полиции Ержан Кошкарбаев.

В рамках мероприятия проведена профилактическая работа с водителями и пешеходами. Особое внимание уделено недопустимости превышения скорости, вождения в состоянии алкогольного опьянения, а также управления автомобилем в утомленном и сонном состоянии.

Памятка, водители, безопасность , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 14:52

Фото: ДП Акмолинской области

Также в целях популяризации культуры безопасного поведения на дорогах Департаментом полиции области подготовлены тематические видеоролики, которые транслируются во всех кинотеатрах города.

В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что с начала 2026 года полицейские провели более двух тысяч профилактических мероприятий в школах, колледжах и других организациях образования.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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