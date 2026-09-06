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Происшествия

Сошли с туристической тропы: трех девушек пришлось спасать в горах Алматы

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 00:08 Фото: пресс-служба МЧС РК
Три девушки заблудились в горах Алматы и не смогли самостоятельно спуститься. Инцидент произошел в районе Японской дороги в Бостандыкском районе на высоте около 1900 м, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования нашли туристок и вывели их из сложного участка. Из-за рельефа для спуска использовали альпинистское снаряжение.

Девушки не пострадали и после спасательной операции самостоятельно отправились домой.

МЧС призывает туристов заранее изучать маршрут, учитывать погодные условия и уровень физической подготовки, а также не покидать обозначенные тропы.

Ранее сообщалось, что туристы оказались в сложной ситуации в горах Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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