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Происшествия

Не поделили дорогу: обычный спор казахстанцев закончился уголовным делом

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 05:57 Фото: unsplash
В Костанае спор из-за ситуации на дороге перерос в драку. Теперь инцидентом занимается полиция, сообщает Zakon.kz.

В Instagram ng.kz появилось видео инцидента. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что один из автомобилей ехал посреди дороги и мешал проезду других машин. В итоге словесная перепалка быстро переросла в ожесточенную драку на парковке.

Отмечается, что по факту конфликта в Департаменте полиции Костанайской области возбудили уголовное дело.

"Всех участников установили и доставили в управление полиции. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Другую информацию в интересах расследования ведомство не разглашает", – говорится в публикации.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

14 ноября 2026 года в Министерстве транспорта Казахстана заявили о том, что распространяемая информация о запрете входить в автобусы с детскими колясками, не соответствует действительности.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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