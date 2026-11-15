Не поделили дорогу: обычный спор казахстанцев закончился уголовным делом

В Костанае спор из-за ситуации на дороге перерос в драку. Теперь инцидентом занимается полиция, сообщает Zakon.kz.

В Instagram ng.kz появилось видео инцидента. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что один из автомобилей ехал посреди дороги и мешал проезду других машин. В итоге словесная перепалка быстро переросла в ожесточенную драку на парковке.

Отмечается, что по факту конфликта в Департаменте полиции Костанайской области возбудили уголовное дело.

"Всех участников установили и доставили в управление полиции. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Другую информацию в интересах расследования ведомство не разглашает", – говорится в публикации.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

14 ноября 2026 года в Министерстве транспорта Казахстана заявили о том, что распространяемая информация о запрете входить в автобусы с детскими колясками, не соответствует действительности.