Экстренный авиарейс: самолет МЧС доставил пациента в Усть-Каменогорск

Самолет АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям выполнил санитарный рейс из Зайсана в Усть-Каменогорск. На борту находился 50-летний мужчина, которому требовалась экстренная медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

Перелет обеспечили пилоты Евгений Шимолин и Сергей Бондарь совместно с врачами санитарной авиации Айгуль Кудербаевой и Беком Асаубаевым.

Во время полета медики непрерывно следили за состоянием пациента и проводили необходимые поддерживающие процедуры. После приземления в Усть-Каменогорске мужчину передали специалистам профильной больницы для дальнейшего лечения.

Авиация МЧС продолжает обеспечивать экстренную медицинскую эвакуацию жителей отдаленных районов Казахстана.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал в степи по пути в Балхаш.