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Происшествия

Экстренный авиарейс: самолет МЧС доставил пациента в Усть-Каменогорск

Экстренный авиарейс: самолет МЧС доставил пациента в Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 20:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
Самолет АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям выполнил санитарный рейс из Зайсана в Усть-Каменогорск. На борту находился 50-летний мужчина, которому требовалась экстренная медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

Перелет обеспечили пилоты Евгений Шимолин и Сергей Бондарь совместно с врачами санитарной авиации Айгуль Кудербаевой и Беком Асаубаевым.

Во время полета медики непрерывно следили за состоянием пациента и проводили необходимые поддерживающие процедуры. После приземления в Усть-Каменогорске мужчину передали специалистам профильной больницы для дальнейшего лечения.

Авиация МЧС продолжает обеспечивать экстренную медицинскую эвакуацию жителей отдаленных районов Казахстана.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал в степи по пути в Балхаш.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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