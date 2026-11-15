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Происшествия

Девушка упала с моста в Астане: на помощь пришли спасатели

Девушка упала с моста в Астане: на помощь пришли спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 01:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане сотрудники МЧС спасли девушку, оказавшуюся в реке Есиль. Происшествие случилось в районе Сарыарка возле моста на улице Шакена Бейсекова, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, 20-летняя девушка оказалась в воде после падения с моста. На место оперативно прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда.

С помощью плавсредства они добрались до пострадавшей, вытащили ее из воды и доставили на берег. После этого девушку передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС призвали жителей беречь свою жизнь и не подвергать себя опасности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал в степи по пути в Балхаш.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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