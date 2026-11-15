Девушка упала с моста в Астане: на помощь пришли спасатели
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане сотрудники МЧС спасли девушку, оказавшуюся в реке Есиль. Происшествие случилось в районе Сарыарка возле моста на улице Шакена Бейсекова, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, 20-летняя девушка оказалась в воде после падения с моста. На место оперативно прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда.
С помощью плавсредства они добрались до пострадавшей, вытащили ее из воды и доставили на берег. После этого девушку передали бригаде скорой медицинской помощи.
В МЧС призвали жителей беречь свою жизнь и не подвергать себя опасности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что мужчина пропал в степи по пути в Балхаш.
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