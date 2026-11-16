Многотонный трактор перевернулся и насмерть придавил водителя в Казахстане

В Акмолинской области трактор К-700 опрокинулся и придавил водителя. Мужчина погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Instagram-аккаунте Nayza_kokshe, трагедия произошла в Зерендинском районе, недалеко от села Еликты.

В результате опрокидывания тяжелой техники водитель оказался под трактором. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте государственной инспекции труда по Акмолинской области.

"По данному случаю в Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области сообщение о несчастном случае от работодателя не поступало. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия", – сообщили в ведомстве.

В департаменте также напомнили, что за несообщение о несчастном случае работодателю грозит административная ответственность. Кроме того, ему будет выдано предписание о необходимости направить соответствующее уведомление.

14 ноября 2026 года в городе Ерейментау на территории одного из ТОО во время проведения резочных работ произошел несчастный случай. Мужчину придавило металлическими балками.