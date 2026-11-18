В Актау 17 ноября 2026 года стая из четырех бездомных собак напала на мужчину, который вышел прогуляться у моря. Чтобы спастись, ему пришлось зайти в воду, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz передает, что в редакцию обратились жители жилого массива Акжелкен. По их словам, в районе пляжа и канала, где сейчас установлено ограждение, обитает большое количество бездомных собак. Животные ведут себя агрессивно и представляют опасность для прохожих.

Один из очевидцев подробнее рассказал о нападении, которое произошло 17 ноября. Оказалось, что мужчина приехал из Алматы и остановился в одном из местных гостиничных комплексов. Во время прогулки у моря на него набросились четыре собаки.

"Спасаясь от животных, мужчина побежал в воду. Пострадавший звал на помощь. Прохожие заметили его во время прогулки вдоль побережья и вызвали экстренные службы. В этот же вечер собаки напали на женщину, которая гуляла неподалеку", – говорит очевидец.

В Мангистауской областной больнице подтвердили, что в приемное отделение обратились два человека. Им были проведены перевязки, после чего они направлены на амбулаторное лечение.

Местные жители признались, что обеспокоены ситуацией из-за детей, которые возвращаются из школы и гуляют возле моря.

В акимате Актау предоставили номер телефона по которому можно обращаться в случае нападения собак для их отлова: +7 (702) 199-04-15.

Между тем на Сахалине (Россия) медведь вышел прямиком на людей, однако их спасли собаки.