В социальных сетях распространилась шокирующая информация о жестоком обращении и сексуальном насилии над двумя школьницами в Балхаше. Полицейские Карагандинской области задержали подозреваемых и начали расследование, сообщает Zakon.kz.

Жуткие подробности этой истории 18 ноября 2026 года распространились в социальных сетях. По словам обратившегося за помощью мужчины, жертвами насилия стали его племянницы 13 и 15 лет.

Родственник утверждает, что все лето над школьницами издевались: их избивали, поили одурманивающими веществами и принуждали к проституции.

Кроме того, девочек якобы шантажировали интимными фотографиями, чтобы они молчали о произошедшем. Опасаясь, что виновные могут избежать ответственности, семья решила предать историю огласке.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области. По данным ведомства, 16 ноября 2026 года с официальным заявлением в полицию обратился 55-летний житель Балхаша.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Установлено, что противоправные действия совершались в разное время и в разных местах. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания", – рассказали Zakon.kz 18 ноября 2026 года в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что к расследованию привлечены самые опытные сотрудники областного департамента, а ход дела находится на особом контроле руководства.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области полицейские расследуют два резонансных уголовных дела. Поводом для разбирательства стали сообщения об изнасиловании школьниц, которые ранее появились в социальных сетях.