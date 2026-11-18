В Актобе мужчина продавал разбавленный спирт под видом дорогого алкоголя
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актобе пресекли незаконную торговлю поддельным алкоголем. 46-летний водитель частной компании несколько месяцев продавал разбавленный спирт в бутылках с этикетками известных марок водки. Мужчина закупал чистый спирт, смешивал его с водой и разливал по бутылкам, сообщает Zakon.kz.
Для придания продукции товарного вида он использовал поддельные этикетки и учетно-контрольные марки, приобретенные у неизвестного продавца, пишет 18 ноября 2026 года газета "Диапазон".
Незаконный бизнес продолжался с января по сентябрь 2026 года. Мужчину задержали после того, как правоохранители под видом покупателей купили у него фальсифицированную водку.
"Актюбинец возместил государству ущерб в размере 148 тысяч тенге, раскаялся и ранее к уголовной ответственности не привлекался. С учетом этих обстоятельств его освободили от уголовной ответственности", – сообщает издание.
Изъятые спирт и бутылки с поддельной водкой по решению суда уничтожат.
Ранее сообщалось, что директор Департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнара Сарсенбаева рассказала, какой показатель содержания алкоголя в организме водителя предлагают считать фактом его употребления.
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