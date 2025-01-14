Захват заложников в Актобе: стали известны новые подробности

Стало известно, кем приходился мужчина заложникам, которых он удерживал накануне в частном доме Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", 41-летний мужчина удерживал женщину, с которой ранее состоял в отношениях.

Она стала единственной выжившей в ту ночь. Как сообщил заместитель главного врача Актюбинской областной многопрофильной больницы Азамат Турушев, пострадавшая доставлена в реанимацию с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, многочисленными ранениями, кровоподтеками и ссадинами.

По словам очевидцев, улица, где произошла трагедия, ночью была оцеплена ОМОНом. Соседка Маржан Тажекенова рассказала: "Мы испытали жуткий страх. Нас попросили не выходить из домов. Позже мы услышали громкий хлопок, а затем заметили, как из дома вывели мужчину в полицейскую машину".

Известно, что у пострадавшей есть несовершеннолетний сын, который, по некоторым данным, стал свидетелем ужасной картины. Именно он успел сбежать из дома и сообщить о случившемся родственникам, живущим напротив.

Мотив преступления пока не установлен. По предварительной информации, нападавший был трезв. Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента и причины, которые привели к трагедии.

Вечером 13 января из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку. Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложников. Позже стало известно, что двое пострадавших не выжили.

