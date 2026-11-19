Близкие жестоко убитой Ирины Керн в Темиртау рассказали подробности расправы над ней, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 38-летняя казахстанка пропала еще 20 сентября 2026 года. Тогда в городе и округе организовали масштабные поиски. Гражданский супруг Ирины также принимал активное участие в операции. Однако оказалось, что он – главный подозреваемый.

40-летний мужчина работал кочегаром в санатории, и именно там, в озере, в начале ноября нашли расчлененные останки женщины. Сожителя задержали по подозрению в убийстве.

У пары совместный ребенок трех лет. Теперь сиротами остались трое детей Ирины. Их к себе заберет сестра убитой. Женщина рассказала журналистам телеканала КТК, что сама воспитывает троих детей. Неделю назад к тому же она похоронила мужа, но решила не отказываться от племянников, а для убийцы намерена добиваться самого сурового наказания.

"На протяжении примерно получаса избивал ее. После издевался уже над телом. Вывез, спрятал его в озере, в воде. На мои просьбы показать, посодействовать в поисках – он участвовал в поисках, но не признавался в том, что причастен к ее смерти. Тем самым вводил следствие в заблуждение: заверял, что она ушла сама". Анастасия Духова, сестра убитой

Немного ранее мы рассказывали, что в Карагандинской области водитель насмерть сбила 14-летнюю школьницу и скрылась с места аварии. Все произошло в темное время суток. Очевидцы даже организовали за ней погоню, но у автоледи своя версия.