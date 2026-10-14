Штраф от 86 тысяч или уголовная ответственность: акимат Алматы предупредил вандалов

В Казнете на днях появились кадры сломанных скамеек на площади Республики в Алматы. Жители города не только активно обсуждали действия вандалов, но и сомневались в качестве благоустройства недавно обновленного общественного пространства, сообщает Zakon.kz.

Внимание на это обратила местная жительница и разместила кадры на своей странице в Threads 12 октября 2026 года.

На эту публикацию отреагировали в Управлении развития общественных пространств города. В ведомстве подчеркнули, что подрядная организация проводит фиксацию выявленных фактов вандализма и составляет соответствующие дефектные акты.

"Восстановление поврежденных элементов будет выполнено в рамках гарантийных обязательств подрядной организации". Управление развития общественных пространств Алматы

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Через несколько дней, 14 октября, акимат города выступил с важным заявлением.

"Только недавно обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, установили скамейки, освещение, фонтаны, высадили зеленые насаждения. А некоторые скамейки уже повреждены в результате вандализма. Представьте, сколько труда и ресурсов было вложено. А кому-то хватило несколько минут, чтобы испортить результаты этой работы", – отмечают в пресс-службе.

Пока обстоятельства произошедшего выясняются, а скамейку меняют, в акимате напоминают:

"За повреждение городского имущества и объектов благоустройства предусмотрены штрафы от 20 МРП (86 500 тенге). В зависимости от обстоятельств возможно и привлечение к уголовной ответственности".

В заключительной части обращения жителей и гостей Алматы в очередной раз просят бережнее относиться к городскому имуществу.

К сожалению, ломают не только скамейки. К примеру, 8 октября жительница Алматы жаловалась на разбитую остановку.