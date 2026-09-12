Трамвай вспыхнул возле остановки в Павлодаре
Фото: magnific.com
В Павлодаре произошло возгорание в трамвае в районе остановки "Сад Нефтяник". Сообщение о пожаре поступило на пульт "112" в 15:34, передает Zakon.kz.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожаротушения. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 15:53 – спустя 19 минут после поступления сообщения.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Причина возгорания устанавливается.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области напоминает жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на севере Казахстана.
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