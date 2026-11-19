В Актобе трое молодых мужчин оказались под административным арестом после инцидента в лифте жилого дома. Поводом для разбирательства стало видео, на котором один из участников компании яростно избивает двери подъемника, сообщает Zakon.kz.

Запись с камер наблюдения распространилась в социальных сетях вечером накануне. На кадрах 26-летний житель дома наносит удары по дверям лифта. В тот момент с ним находились двое знакомых, приехавших в город из области. Из-за действий мужчины подъемник пришлось временно вывести из эксплуатации.

"Полицейские установили личности всех троих. За мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения главного участника происшествия арестовали на 10 суток. Двое его спутников получили по пять суток административного ареста", – сообщает пресс-служба ДП города Актюбинской области.

Кроме того, в социальных сетях появилось еще одно видео с участием этой компании. На записи молодые люди заходят в лифт, испачканные грязью и, предположительно, кровью.

Ранее сообщалось, что курьезный, но изощренный способ доставки "запрещенки" пресекли сотрудники следственного изолятора (учреждение №70) в Актобе.