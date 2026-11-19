В Мендыкаринском районе Костанайской области полицейские остановили Volkswagen Passat, в салоне которого обнаружили охотничье ружье и пять разделанных туш животных, сообщает Zakon.kz.

При осмотре автомобиля сотрудники полиции изъяли гладкоствольное ружье "МР-155" 12-го калибра. Вид животных пока устанавливается. По предварительной версии, это могут быть дикие кабаны.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза, автомобиль, оружие и туши животных изъяты.

В полиции напомнили, что в регионе проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Скотокрад" и "Браконьер". Последнее началось 19 ноября. За охоту без разрешения, превышение установленных лимитов или нарушение сроков сезона предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Кольсае нашли любимую тропу диких зверей.