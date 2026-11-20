Обрушение перекрытия и пожар: ЧП произошло в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
На пульт "112" Алматинской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в микрорайоне Даулет города Алатау, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 20 ноября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на момент прибытия подразделений МЧС кровля жилого дома была полностью охвачена огнем. Произошло частичное обрушение потолочного перекрытия.
"Спасатели незамедлительно приступили к тушению. В ходе работ они вынесли на безопасное место два газовых баллона объемом 50 и 25 литров", – говорится в сообщении.
Сообщается, что пожар удалось полностью ликвидировать, пострадавших нет.
А в Жезказгане пожарные спасли человека из горящей квартиры. Возгорание началось в квартире на втором этаже.
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