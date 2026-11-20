Карагандинка два года жила в страхе из-за преследователя – дело дошло до суда
Как установил суд, мужчина по имени Б. преследовал потерпевшую с 12 марта 2024 года по 14 сентября 2026 года. Несмотря на то что женщина не хотела поддерживать с ним общение, он неоднократно приходил к ней домой, провоцировал конфликты и оскорблял ее нецензурной бранью.
Преследование не прекратилось даже после того, как потерпевшая заблокировала его контакты.
"24 августа 2026 года в отношении Б. было вынесено защитное предписание, он не прекратил преследование и продолжал писать ей в мессенджере Whatsapp, стремясь установить с ней контакт. Вина Б. подтверждана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, протоколом выемки мобильного телефона и другими материалами уголовного дела", – говорится в сообщении.
Государственный обвинитель и потерпевшая просили назначить подсудимому общественные работы. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на минимальном наказании, предусмотренном статьей 115-1 УК РК.
Суд учел чистосердечное раскаяние мужчины как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
В итоге Б. назначили 100 часов общественных работ. Кроме того, на один год в отношении него установили особые требования к поведению. Мужчине запрещено разыскивать и преследовать потерпевшую, посещать места ее пребывания, вести с ней устные и телефонные переговоры, а также связываться с ней любыми другими способами, в том числе через членов ее семьи.
Приговор вступил в законную силу.
4 ноября мы рассказывали об аналогичном случае в Актау. Там в городском суде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в сталкинге. За несколько месяцев непрерывной травли и выслеживания своей жертвы горожанин получил уголовное наказание.