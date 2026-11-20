Житель Караганды, который на протяжении нескольких лет преследовал женщину и пытался связаться с ней вопреки ее желанию, получил 100 часов общественных работ. Об этом 20 ноября 2026 года сообщили в пресс-службе суда, передает Zakon.kz.

Как установил суд, мужчина по имени Б. преследовал потерпевшую с 12 марта 2024 года по 14 сентября 2026 года. Несмотря на то что женщина не хотела поддерживать с ним общение, он неоднократно приходил к ней домой, провоцировал конфликты и оскорблял ее нецензурной бранью.

Преследование не прекратилось даже после того, как потерпевшая заблокировала его контакты.

"24 августа 2026 года в отношении Б. было вынесено защитное предписание, он не прекратил преследование и продолжал писать ей в мессенджере Whatsapp, стремясь установить с ней контакт. Вина Б. подтверждана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, протоколом выемки мобильного телефона и другими материалами уголовного дела", – говорится в сообщении.

Государственный обвинитель и потерпевшая просили назначить подсудимому общественные работы. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на минимальном наказании, предусмотренном статьей 115-1 УК РК.

Суд учел чистосердечное раскаяние мужчины как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге Б. назначили 100 часов общественных работ. Кроме того, на один год в отношении него установили особые требования к поведению. Мужчине запрещено разыскивать и преследовать потерпевшую, посещать места ее пребывания, вести с ней устные и телефонные переговоры, а также связываться с ней любыми другими способами, в том числе через членов ее семьи.

Приговор вступил в законную силу.

4 ноября мы рассказывали об аналогичном случае в Актау. Там в городском суде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в сталкинге. За несколько месяцев непрерывной травли и выслеживания своей жертвы горожанин получил уголовное наказание.