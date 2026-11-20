В Восточно-Казахстанской области во время дорожных работ обнаружили человеческие останки. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В редакцию ОО "ОСА" прислали видео, в котором утверждалось, что во время работ на трассе Усть-Каменогорск – Риддер в районе Радуги обнаружили останки девушки со связанными руками и ногами.

В публикациях также привели мнение одного из читателей, высказавшего предположение о возможной связи находки с добычей гравия у реки.

"У нас в Быструхе возле моста каждый день гравий берут, всю речку уже вывезли, вот в Быструхе с грунтом и нашли. Скорее всего, ее принесло течением. Кто его теперь узнает, как она туда попала", – приводятся слова очевидца.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона. Полицейские подтвердили факт расследования, но уточнили ключевые детали, которые расходятся с интернет-слухами.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Предварительно обнаруженные скелетированные останки принадлежат мужскому полу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности неопознанного трупа и причины смерти. Информация о связанных руках и ногах не соответствует действительности", – сообщили в ДП ВКО Zakon.kz.

В ведомстве добавили, что остальные детали в интересах следствия пока не раскрываются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Полицейские также попросили жителей ориентироваться только на официальные сообщения и не тиражировать недостоверные версии, вызывающие тревогу у людей.

Ранее в горах Алматы на леднике туристы нашли останки человека.