Школьница жестоко расправилась с 21-летним парнем на юге Казахстана

В Туркестанской области расследуют жестокое убийство. В заброшенном здании города Ленгера обнаружили тело 21-летнего парня с ножевыми ранениями, передает Zakon.kz.

Как сообщает 29 мая 2026 года телеканал "Алматы ТВ", больше всего жителей шокировало другое – в преступлении подозревают несовершеннолетнюю девочку, которая только окончила 9-й класс.

Подростка уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. Что произошло между молодыми людьми, пока неизвестно. Все обстоятельства выясняют полицейские.

"По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщает пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что мужчину смертельно ранили лопатой в Алматинской области.