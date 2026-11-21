Учительница из Косшы рассчитывала оформить кредит на 25 млн тенге, но потеряла более 1,6 млн тенге после рекламы в соцсетях. Об этом 21 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, женщина увидела в TikTok объявление о помощи в получении крупного займа в одном из казахстанских банков. Она написала авторам поста в WhatsApp.

"Финансовый консультант" убедил учительницу, что для одобрения 25 млн тенге сначала нужно оформить рассрочку на три года. Вскоре ей одобрили рассрочку на 1,8 млн тенге.

"После этого на телефон супруга заявительницы поступило несколько QR-кодов. Следуя полученным инструкциям, женщина воспользовалась ими, после чего с ее счета было списано 1 644 650 тенге. Мошенник заверил, что вскоре поступит уведомление о выдаче обещанного кредита", – говорится в сообщении полиции.

Однако никаких сообщений о предоставлении займа женщина так и не дождалась. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Оперативники выяснили, что похищенные средства поступили на счет ИП, зарегистрированного в Алматы. Следствию предстоит установить, знала ли владелица бизнеса о схеме или стала невольным дроппером.

Ранее в Павлодарской области пресекли деятельность группы, подозреваемой в серии интернет-мошенничеств. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали девять человек.