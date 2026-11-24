В ночь на 24 ноября 2026 года в микрорайоне Кок-Кайнар три автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пересечении ул. Азербайжана Мамбетова и Сырым батыра. По предварительной информации, с ул. Сырым батыра на перекресток резко выехал Peugeot 307. В это время по ул. Мамбетова двигался Mercedes E-класса.

По словам очевидцев, водитель Mercedes, чтобы избежать столкновения резко вырулил в сторону встречного движения, после чего автомобиль наехал на бордюр, подлетел в воздух и начал переворачиваться.

Он задел Toyota Carina E, которая ехала в южном направлении. Затем Mercedes снес несколько ограждений и мусорных контейнеров.

По предварительным данным, легковушка переворачивалась на протяжении 60 метров, после чего вылетела с тротуара и опрокинулась на бок.

В результате аварии пострадал водитель Mercedes – его госпитализировали. Водитель Toyota не получил травм. А водитель Peugeot дождался сотрудников полиции для оформления ДТП.

В области Абай нетрезвый водитель внедорожника протаранил патрульный автомобиль во время погони.

