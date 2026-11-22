В области Абай нетрезвый водитель внедорожника протаранил патрульный автомобиль во время погони, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции области Абай, инцидент произошел ночью 21 ноября в Урджарском районе. Полицейские попытались остановить Hyundai Tucson, но 62-летний водитель не выполнил требование об остановке. Вместо этого он попытался скрыться по бездорожью.

"Во время погони внедорожник протаранил служебный Chevrolet Cobalt. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения водителя", – сообщили правоохранители.

Сообщается, что по двум правонарушениям материалы направлены в суд, а автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку.

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