Гонки с полицией и таран служебного авто: чем закончилась поездка для 62-летнего казахстанца
Фото: Zakon.kz
В области Абай нетрезвый водитель внедорожника протаранил патрульный автомобиль во время погони, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции области Абай, инцидент произошел ночью 21 ноября в Урджарском районе. Полицейские попытались остановить Hyundai Tucson, но 62-летний водитель не выполнил требование об остановке. Вместо этого он попытался скрыться по бездорожью.
"Во время погони внедорожник протаранил служебный Chevrolet Cobalt. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения водителя", – сообщили правоохранители.
Сообщается, что по двум правонарушениям материалы направлены в суд, а автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку.
А в Алматы полицейские устроили погоню за мопедистом, который пытался скрыться в потоке машин.
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