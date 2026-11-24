В Караганде водитель автобуса высадил пожилого пассажира с покупками и проехался колесами по его коробкам с овощами и фруктами. Поступок мужчины вызвал волну возмущения среди горожан и уже обернулся для него отстранением от работы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе рынка, пишет 24 ноября 2026 года ekaraganda.kz. По словам очевидцев, водителю не понравилось, что пенсионер зашел в салон с большим количеством коробок и сумок, поэтому он потребовал от него покинуть автобус.

На этом конфликт не закончился. Как утверждают свидетели, после высадки пассажира водитель намеренно наехал на оставленные на дороге коробки с продуктами. При этом, как отмечают горожане, салон в тот момент был полупустым и пожилой мужчина никому не мешал.

Поведение водителя вызвало широкий общественный резонанс. На ситуацию отреагировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, назвав произошедшее абсолютно недопустимым.

"Водитель снят с линии и отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего с последующим увольнением. Информация об инциденте передана в органы полиции для составления административного протокола в отношении водителя", – сообщили в ведомстве.

С руководством автопарка №5, которому принадлежит автобус, уже провели профилактическую беседу. Перевозчику поручили усилить контроль за персоналом и провести разъяснительную работу о культуре обслуживания и уважительном отношении к пассажирам.

В самом предприятии подтвердили, что по факту случившегося начата служебная проверка.

"В данный момент мы изучаем записи с камер видеонаблюдения салонного и наружного обзора. Водитель отстранен от работы. Официальный комментарий о результатах проверки и принятых мерах мы предоставим сразу после завершения разбирательства", – отметили в ТОО "Автобусный парк № 5".

Теперь обстоятельства произошедшего предстоит выяснить и полиции.

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