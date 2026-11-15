Драка с водителем автобуса в Кокшетау: стало известно, чем закончился конфликт

В Кокшетау завершилось разбирательство по факту драки между водителем автобуса №10 и пассажирами. Конфликт, видео которого распространилось в соцсетях, вызвал бурные обсуждения среди горожан, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на одной из остановок города. По словам некоторых очевидцев, конфликт начался после того, как водитель попросил пассажиров пройти вперед по салону, чтобы не мешать остальным. Словесная перепалка переросла в драку, пишет sinegor.

После распространения видеозаписи полиция начала устанавливать личности участников конфликта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позже в департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что один из пассажиров ударил водителя по лицу. Однако сам пострадавший написал заявление с просьбой не принимать мер по данному факту.

В результате мужчину, нанесшего удар, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В полиции напомнили, что любые конфликты необходимо решать законными способами, не прибегая к насилию.

Ранее в Темиртау автобус с пассажирами врезался в дерево.