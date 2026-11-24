В Восточно-Казахстанской области рыбалка на Иртыше закончилась гибелью трех мужчин. Они вышли на неокрепший лед без спасательных жилетов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 ноября 2026 года издание YK-news.kz, трагедия произошла в Шемонаихинском районе, неподалеку от села Зевакино.

"В пойме реки Иртыш при выходе на неокрепший лед утонули трое рыбаков 1984, 1960 и 1967 годов рождения. Мужчины были без спасательных жилетов. Тела погибших извлечены водолазами ДЧС", – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В ДЧС напоминают, что с наступлением первых морозов водоемы начинают покрываться льдом, однако это не означает, что по нему уже безопасно передвигаться.

Ранее в Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС спасли девятилетнего мальчика, который провалился под тонкий лед.