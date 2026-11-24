В городе Косшы Акмолинской области расследуют мошенничество под предлогом помощи с бизнес-грантом. Потерпевшая лишилась 650 тысяч тенге. Об этом 24 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Как установило следствие, в 2025 году 38-летняя местная жительница обратилась к знакомой уроженке Кызылорды, которая пообещала помочь оформить безвозмездный грант на развитие дела в размере 2 млн тенге.

Поверив словам посредницы, женщина передала ей 650 тысяч тенге, но обещанных денег так и не дождалась.

"В настоящее время следствию известно о трех пострадавших от действий подозреваемой. Обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности устанавливаются", – говорится в сообщении полиции.

В полиции призывают жителей региона не верить посулам о гарантированном получении господдержки за вознаграждение. Выплаты и гранты выделяются строго по официальным правилам и установленным процедурам.

Стражи порядка советуют не переводить деньги сомнительным посредникам, не передавать посторонним банковские данные, пароли и коды из SMS, а любые подобные предложения тщательно проверять. При столкновении с мошенниками нужно сразу обращаться в полицию.

А жительница Актау добилась в суде возврата похищенных у нее средств по делу об интернет-мошенничестве. Общая сумма займов, оформленных под давлением лжесотрудников госорганов и банка, составила 4,4 млн тенге.