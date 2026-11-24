Жительница Актау добилась в суде возврата похищенных у нее средств по делу об интернет-мошенничестве. Общая сумма займов, оформленных под давлением лжесотрудников госорганов и банка, составила 4,4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

История началась в июне 2026 года, когда потерпевшей позвонили неизвестные и представились работниками ЦОНа, банка и киберполиции.

Звонившие пугали женщину уголовной ответственностью и убеждали, что ее счетам угрожает опасность.

Под этим предлогом аферисты заставили ее взять кредиты на 4,4 млн тенге и перевести деньги на продиктованные реквизиты. По факту мошенничества начали уголовное расследование.

"В ходе расследования установлено, что по 1 млн тенге поступил на банковские счета двух граждан (ответчиков), с которыми потерпевшая не была знакома и каких-либо денежных обязательств не имела. Впоследствии другие получатели денежных средств добровольно вернули женщине 2,2 млн тенге. Однако оставшиеся 2 млн тенге возвращены не были", – говорится в сообщении.

Чтобы вернуть деньги, жительница Актау подала иск в суд о взыскании неосновательного обогащения и потребовала взыскать по 1 млн тенге с каждого из двух получателей.

Дело рассмотрел Таласский районный суд Жамбылской области. Изучив материалы и доказательства, суд полностью удовлетворил требования истицы.

С каждого из двух ответчиков взыскали по 1 млн тенге неосновательного обогащения и госпошлину.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ранее учительница из Косшы рассчитывала оформить кредит на 25 млн тенге, но потеряла более 1,6 млн тенге после рекламы в соцсетях.